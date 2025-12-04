Mau News: दस वर्षीय बेटी से पिता करता है गन्दा काम, मां ने लगाया पति पर सनसनीखेज आरोप

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau News: मऊ जिले शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस को तहरीर दे कर एक महिला ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसके साक्ष्य के रूप में उसने कुछ तस्वीरें भी पुलिस को दी हैं।
मामले में पुलिस ने बताया कि थाने में प्रार्थना पत्र दे कर एक महिला ने अपने पति पर अपनी 10 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला में अपने जेठ पर भी अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मामला बेहद ही संगीन है। इसमें सभी तथ्यों की सत्यता की जांच करा कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग