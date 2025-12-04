Mau News: दर्दनाक, दोस्त की शादी में आए जीएसटी दरोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

Mau News: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सलहाबाद गांव स्थित जेल रोड पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जीएसटी दरोगा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक से जा रहे 25 वर्षीय श्रीराम यादव अचानक सड़क पर आए मवेशी को बचाने के दौरान नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराए। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई।