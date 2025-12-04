4 दिसंबर 2025,

मऊ

Mau News: दर्दनाक, दोस्त की शादी में आए जीएसटी दरोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

सलहाबाद गांव स्थित जेल रोड पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जीएसटी दरोगा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक से जा रहे 25 वर्षीय श्रीराम यादव अचानक सड़क पर आए मवेशी को बचाने के दौरान नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराए। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 04, 2025

Mau news

Mau news, Pc: patrika

Mau News: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सलहाबाद गांव स्थित जेल रोड पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जीएसटी दरोगा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक से जा रहे 25 वर्षीय श्रीराम यादव अचानक सड़क पर आए मवेशी को बचाने के दौरान नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराए। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

श्रीराम यादव, सलहाबाद मिश्रौली गांव के निवासी थे और हाल ही में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कर्नाटक के एक जिले में उनकी जीएसटी दरोगा के पद पर पोस्टिंग हुई थी। तीन दिन पहले वह लखनऊ में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए थे और सोमवार को ही घर लौटे थे। मंगलवार शाम वह निमंत्रण पर महराबंधा गांव जा रहे थे कि रास्ते में हादसा हो गया।

परिजनों के अनुसार श्रीराम तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता स्कूल बस चालक हैं जबकि बड़ा भाई निजी क्लीनिक चलाता है। युवक की आकस्मिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

04 Dec 2025 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: दर्दनाक, दोस्त की शादी में आए जीएसटी दरोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

मऊ

उत्तर प्रदेश

