Mau News: छात्राओं के अनशन के बाद DIOS का बड़ा एक्शन, सोनिधापा की अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी निलंबित, शिक्षक राजेश सिंह की नौकरी गई



गौरतलब है कि बीते दिनों सोनिधापा इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षिका और एक शिक्षक पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए विद्यालय परिसर में ताला जड़ दिया था। इसके बाद छात्राएं अनशन पर बैठ गई थीं। छात्राओं का कहना था कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद विद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जांच के आदेश दिए गए थे।