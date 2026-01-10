Weather Update: खिली धूप, उछला पारा तो मिली राहत



सुबह के समय हल्की ठंड जरूर महसूस की गई, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप की तपिश बढ़ती गई। इसका असर यह रहा कि बीते दिनों की तुलना में दिन का तापमान कुछ डिग्री ऊपर चला गया। मौसम साफ रहने से सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की चहल-पहल भी बढ़ गई। लंबे समय बाद लोग घरों से बाहर निकलते दिखे और धूप का आनंद लेते नजर आए।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने से आसमान साफ हुआ है। आने वाले कुछ दिनों तक दिन में धूप निकलने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड बनी रह सकती है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।