मऊ

Weather Update: खिली धूप, उछला पारा तो मिली राहत

सुबह के समय हल्की ठंड जरूर महसूस की गई, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप की तपिश बढ़ती गई। इसका असर यह रहा कि बीते दिनों की तुलना में दिन का तापमान कुछ डिग्री ऊपर चला गया। मौसम साफ रहने से सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की चहल-पहल भी बढ़ गई।

Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 10, 2026

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Mau News: बीते कुछ दिनों की ठंड और कोहरे के बाद मौसम ने करवट ली है। शनिवार को सुबह से ही खिली धूप निकलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। धूप तेज होने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन कम हुई और जनजीवन सामान्य होता नजर आया।


सुबह के समय हल्की ठंड जरूर महसूस की गई, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप की तपिश बढ़ती गई। इसका असर यह रहा कि बीते दिनों की तुलना में दिन का तापमान कुछ डिग्री ऊपर चला गया। मौसम साफ रहने से सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की चहल-पहल भी बढ़ गई। लंबे समय बाद लोग घरों से बाहर निकलते दिखे और धूप का आनंद लेते नजर आए।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने से आसमान साफ हुआ है। आने वाले कुछ दिनों तक दिन में धूप निकलने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड बनी रह सकती है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

धूप होने से किसानों को मिली राहत


किसानों के लिए भी बदला मौसम राहत भरा साबित हो रहा है। धूप निकलने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका कम हुई है। वहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भी सर्द हवाओं से कुछ राहत मिली है।


मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है, जबकि रात का पारा अभी नीचे ही बना रहेगा। ऐसे में सुबह-शाम हल्की ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों का उपयोग जारी रखने की जरूरत है।

Published on:

10 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather Update: खिली धूप, उछला पारा तो मिली राहत

