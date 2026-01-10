Mau News: साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से हो पालन वरना होगी कार्रवाई, सहायक श्रमायुक्त ने दिया आदेश



सहायक श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शॉपिंग मॉल और वे दुकानें या प्रतिष्ठान, जिन्हें सातों दिन दुकान खोलने का लाइसेंस मिला है, उन्हें साप्ताहिक बंदी से छूट है। इसके अलावा अत्यावश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों पर भी साप्ताहिक बंदी का नियम लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दुकानों को सातों दिन खोलने की अनुमति है, वहां जांच के समय कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन, बोनस आदि से जुड़े सभी रिकॉर्ड मौके पर दिखाने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।