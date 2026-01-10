Mau Accident: खनन में लगा डंफर व्यक्ति को रौंदा, गाँव में मचा हड़कंप, जेसीबी गिरफ्त में



स्थानीय लोगों के अनुसार जेसीबी ताजोपुर गाँव के जितेंदर राजभर की है। लोगों ने कहा कि घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक को धक्का मारने के बाद उसको मिट्टी से दबा दिया गया था जिससे मृतक की पहचान न हो सके। गाँव के स्थानीय संतोष विश्वकर्मा ने कहा कि मृतक का परिवार बहुत गरीब है और परिवार में उनकी औरत हैं और तीन लड़के और तीन लड़कियाँ है जिनमें से केवल दो की ही शादी हुई है। बाकी सभी अभी पढाई का रहें हैं।