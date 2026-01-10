10 जनवरी 2026,

शनिवार

मऊ

Mau Accident: खनन में लगा डंफर व्यक्ति को रौंदा, गाँव में मचा हड़कंप, जेसीबी गिरफ्त में

डूमराव गांव के निवासी पुननिवासी यादव उम्र 56 साल जब खेत में सुबह के वक्त शौच के वक्त गये हुए थे, तभी अचानक जेसीबी और एक डंफर मिट्टी खनन के लिए पहुंचा। जेसीबी ने अचानक उस वक्ति को धक्का मारा जिससे वह कुछ दूरी पर जा गिरा और तत्काल मौत हा गयी।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 10, 2026

Mau news

Mau news, Pc: patrika


Mau News: मऊ जिले के डूमराव गांव के निवासी पुननिवासी यादव उम्र 56 साल जब खेत में सुबह के वक्त शौच के वक्त गये हुए थे, तभी अचानक जेसीबी और एक डंफर मिट्टी खनन के लिए पहुंचा। जेसीबी ने अचानक उस वक्ति को धक्का मारा जिससे वह कुछ दूरी पर जा गिरा और तत्काल मौत हा गयी। घटना दिन शनिवार सुबह के वक्त 5 से 6 बजे की बताई जा रही है।


सुबह गांव के स्थानीय लोग जब अपने अपने खेतों की तरफ जाने लगे तब कुछ लोगों की निगाह पड़ी जब उन्होंने देखा तो गाँव के पुरंनिवासी यादव खेत में लहुलुहान की स्थिति में गिरे हुए थे लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना को लेकर् गाँव और क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

ग्रामीणों ने जेसीबी को पुलिस के हवाले किया


स्थानीय लोगों के अनुसार जेसीबी ताजोपुर गाँव के जितेंदर राजभर की है। लोगों ने कहा कि घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक को धक्का मारने के बाद उसको मिट्टी से दबा दिया गया था जिससे मृतक की पहचान न हो सके। गाँव के स्थानीय संतोष विश्वकर्मा ने कहा कि मृतक का परिवार बहुत गरीब है और परिवार में उनकी औरत हैं और तीन लड़के और तीन लड़कियाँ है जिनमें से केवल दो की ही शादी हुई है। बाकी सभी अभी पढाई का रहें हैं।

घटना की सूचना मिलने पर सरायलखंसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिवार को अश्वसन भी दिया कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके जेल भेजा जायेगा। पुलिस के अनुसार जेसीबी को गिरफ्त में लिया जा चुका है और डंफर की तलाश जारी है।

Published on:

10 Jan 2026 01:51 pm

Mau Accident: खनन में लगा डंफर व्यक्ति को रौंदा, गाँव में मचा हड़कंप, जेसीबी गिरफ्त में

मऊ

उत्तर प्रदेश

