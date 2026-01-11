Mau News: देर रात पुलिस मुठभेड़ में 15 हजार के इनामिया को लगी ऐसी जगह गोली कि बताना हुआ मुश्किल, गंभीर स्थिति में वाराणसी के लिए हुआ रेफर

Mau News: मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अदरी पुलिस चौकी के पास शनिवार देर रात चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों और पुलिस आमने-सामने हो गए। पुलिस को देखते ही बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाशों की गोली से उनका ही एक साथी घायल हो गया, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देश पर शनिवार रात करीब 11 बजे कोपागंज थाने की पुलिस टीम अदरी चौकी के पास सघन वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच दो बाइकों पर सवार चार संदिग्ध युवक वहां पहुंचे। पुलिस को देखकर वे अचानक फायरिंग करते हुए भागने लगे। अफरातफरी के बीच एक बदमाश के पीठ के निचले हिस्से में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।