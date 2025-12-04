घोसी सांसद राजीव राय ने सदन में उठाया वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग के बदहाली का मुद्दा



घोसी सांसद ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आए दिन हुए कई मार्ग दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय ने जवाब दिया था कि 30 मई 2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, किंतु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आए दिन हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अतः मंत्री जी, आप बताने का कष्ट करें कि वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग पूरी तरह से कब तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने जवाब देते हुए घोसी सांसद राजीव राय को आश्वस्त किया कि उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।