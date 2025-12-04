घोसी सांसद राजीव राय ने सदन में उठाया वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग के बदहाली का मुद्दा

Mp Rajiv Rai, Pc: Sansad TV
घोसी सांसद राजीव राय ने आज सदन में मऊ बलिया फोरलेन स्वीकृत किए जाने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री से सवाल करते हुए घोसी सांसद राजीव राय ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से गुजरने वाली वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग की बदहाली के बाबत सवाल पूछा, घोसी सांसद राजीव राय घोसी लोकसभा के अंतर्गत ग्राम सहरोज के समीप वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के अब तक पूरा न होने का मामला केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के संज्ञान में लाये।
घोसी सांसद ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आए दिन हुए कई मार्ग दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय ने जवाब दिया था कि 30 मई 2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, किंतु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आए दिन हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अतः मंत्री जी, आप बताने का कष्ट करें कि वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग पूरी तरह से कब तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने जवाब देते हुए घोसी सांसद राजीव राय को आश्वस्त किया कि उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग