4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

घोसी सांसद राजीव राय ने सदन में उठाया वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग के बदहाली का मुद्दा

सांसद राजीव राय ने मऊ-बलिया फोरलेन स्वीकृत करने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया"

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 04, 2025

MP rajiv rai

Mp Rajiv Rai, Pc: Sansad TV

घोसी सांसद राजीव राय ने आज सदन में मऊ बलिया फोरलेन स्वीकृत किए जाने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री से सवाल करते हुए घोसी सांसद राजीव राय ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से गुजरने वाली वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग की बदहाली के बाबत सवाल पूछा, घोसी सांसद राजीव राय घोसी लोकसभा के अंतर्गत ग्राम सहरोज के समीप वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के अब तक पूरा न होने का मामला केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के संज्ञान में लाये।

मार्ग दुर्घटना का मुद्दा संसद में गर्म


घोसी सांसद ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आए दिन हुए कई मार्ग दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय ने जवाब दिया था कि 30 मई 2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, किंतु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आए दिन हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अतः मंत्री जी, आप बताने का कष्ट करें कि वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग पूरी तरह से कब तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने जवाब देते हुए घोसी सांसद राजीव राय को आश्वस्त किया कि उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 08:11 pm

Published on:

04 Dec 2025 08:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / घोसी सांसद राजीव राय ने सदन में उठाया वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग के बदहाली का मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: दस वर्षीय बेटी से पिता करता है गन्दा काम, मां ने लगाया पति पर सनसनीखेज आरोप

Mau news
मऊ

मऊ में गौ-तस्करों से मुठभेड़ – पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक घायल, छह गिरफ्तार, बड़े ट्रेलर में भरी थीं दर्जनों गायें-बछड़े

मऊ

सपा विधायक को श्रद्धांजलि देने घोसी पहुंचे अखिलेश यादव, बोले – सुधाकर सिंह की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत

मऊ

Mau News: विधायक सुधाकर सिंह की तेरहवीं में पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव, बोली बड़ी बात

मऊ

मऊ में 15 साल से चल रहा था नकली डीएपी का खेल! कृषि विभाग की नाक के नीचे फैक्ट्री में बड़ा भंडाफोड़

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.