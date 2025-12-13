Mau News: कोहरे का कहर, सीएनजी भरी ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, 5 घायल

Mau news, Pc: Patrika
Cold Weather Accident: सर्दियां बढ़ते ही कोहरे का कहर बढ़ना शुरू हो गया है। कोहरे के कारण हादसों में काफी वृद्धि हो गई है। ताजा मामला मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना थानाक्षेत्र के आजमगढ़ मऊ के स्टेट हाईवे का है। यहां पर सीएनजी लदा हुआ एक ट्रक यात्रियों से भरी हुई बस से टकरा गया गया जिसमे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात गन्ने से लदी एक ट्रॉली सड़क पर पलट गई थी। शनिवार सुबह मऊ से आजमगढ़ की ओर जा रहा एक सीएनजी ट्रक घने कोहरे के कारण सड़क पर पलटी ट्रॉली से जा टकराया।
इसी दौरान गाजीपुर से मऊ होते हुए लखनऊ जा रही एक बस अनियंत्रित होकर सीएनजी ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों की पहचान 60 वर्षीय मार्कंडेय, 20 वर्षीय संजना, 23 वर्षीय आनंद कुशवाहा, 40 वर्षीय माधुरी और 48 वर्षीय जेपी सिंह के रूप में हुई है। सभी घायल बस में सवार थे।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को मुहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
