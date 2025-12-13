Mau News: कोहरे का कहर, सीएनजी भरी ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, 5 घायल

Cold Weather Accident: सर्दियां बढ़ते ही कोहरे का कहर बढ़ना शुरू हो गया है। कोहरे के कारण हादसों में काफी वृद्धि हो गई है। ताजा मामला मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना थानाक्षेत्र के आजमगढ़ मऊ के स्टेट हाईवे का है। यहां पर सीएनजी लदा हुआ एक ट्रक यात्रियों से भरी हुई बस से टकरा गया गया जिसमे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।