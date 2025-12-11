Mau News: घुसपैठियों के खिलाफ शहर कोतवाल ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, कई व्यक्ति मिले संदिग्ध



आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्धों की पहचान के लिए ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा,जिसमे रात के दौरान उनके वैध डॉक्युमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा । उन्हें प्रदेश से बाहर जाना हो होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।