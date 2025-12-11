11 दिसंबर 2025,

मऊ

Mau News: घुसपैठियों के खिलाफ शहर कोतवाल ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, कई व्यक्ति मिले संदिग्ध

घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन टॉर्च को ले कर पुलिस विभाग काफी सक्रिय है। इसके तहत बुधवार को रात नगर कोतवाल अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घर घर जा कर टॉर्च की रोशनी में उनके वैध डॉक्युमेंट्स की चेकिंग की।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 11, 2025

Mau Police

Mau Police

Mau News: पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन टॉर्च को ले कर पुलिस विभाग काफी सक्रिय है। इसके तहत बुधवार को रात मऊ नगर कोतवाल अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घर घर जा कर टॉर्च की रोशनी में उनके वैध डॉक्युमेंट्स की चेकिंग की।


नगर कोतवाल इंस्पेक्टर अनिल सिंह के इस अभियान से फुटपाथ पर अवैध रूप से रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस चेकिंग के दौरान पुलिस को कई ऐसे संदिग्ध मिले जो अपने वैध डॉक्युमेंट्स नहीं दिखा पाए, इन सभी को पुलिस ने गुरुवार की सुबह थाना कोतवाली में हाजिर होने का आदेश दिया।

पूरे प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन टार्च


आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्धों की पहचान के लिए ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा,जिसमे रात के दौरान उनके वैध डॉक्युमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा । उन्हें प्रदेश से बाहर जाना हो होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

