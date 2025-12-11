Mau News: घुसपैठियों के खिलाफ शहर कोतवाल ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, कई व्यक्ति मिले संदिग्ध

Mau Police
Mau News: पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन टॉर्च को ले कर पुलिस विभाग काफी सक्रिय है। इसके तहत बुधवार को रात मऊ नगर कोतवाल अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घर घर जा कर टॉर्च की रोशनी में उनके वैध डॉक्युमेंट्स की चेकिंग की।
नगर कोतवाल इंस्पेक्टर अनिल सिंह के इस अभियान से फुटपाथ पर अवैध रूप से रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस चेकिंग के दौरान पुलिस को कई ऐसे संदिग्ध मिले जो अपने वैध डॉक्युमेंट्स नहीं दिखा पाए, इन सभी को पुलिस ने गुरुवार की सुबह थाना कोतवाली में हाजिर होने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्धों की पहचान के लिए ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा,जिसमे रात के दौरान उनके वैध डॉक्युमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा । उन्हें प्रदेश से बाहर जाना हो होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग