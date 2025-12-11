Mau News: चुंगी चौराहा से लेकर कैलेंडर व भातकोल बाजार तक लगा लंबा जाम

जाम में फंसे स्कूली वाहन, एंबुलेंस, बड़े ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, ऑटो रिक्शा, चार पहिया वाहन, बाइक और साइकिल सवार करीब दो घंटे तक परेशान रहे। स्कूली बच्चों के वाहन जाम में फंसने से अभिभावकों में चिंता व्याप्त रही। वहीं एंबुलेंस के फंसने से मरीजों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हटवाने के साथ भारी वाहनों को साइड कराकर रास्ता सुचारु कराने का प्रयास किया। लगभग दो घंटे की लगातार मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह यातायात बहाल कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुंगी चौराहे से लेकर भतकोल चौराहे तक जाम की समस्या रोजाना बनी रहती है।