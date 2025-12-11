Mau News: चुंगी चौराहा से लेकर कैलेंडर व भातकोल बाजार तक लगा लंबा जाम

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना में तमसा नदी पुल पर गुरुवार को सुबह लगभग 10 बजे एक ट्रक के अचानक खराब हो जाने से मुख्य मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। ट्रक पुल के बीचों-बीच खड़ा हो गया, जिसके कारण दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। देखते ही देखते जाम की स्थिति लगभग तीन किलोमीटर तक फैल गई, जो तमसा नदी पुल से लेकर भतकोल बाजार होते हुए चुंगी चौराहा और कैलेंडर तिराहे तक पहुंच गई।
जाम में फंसे स्कूली वाहन, एंबुलेंस, बड़े ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, ऑटो रिक्शा, चार पहिया वाहन, बाइक और साइकिल सवार करीब दो घंटे तक परेशान रहे। स्कूली बच्चों के वाहन जाम में फंसने से अभिभावकों में चिंता व्याप्त रही। वहीं एंबुलेंस के फंसने से मरीजों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हटवाने के साथ भारी वाहनों को साइड कराकर रास्ता सुचारु कराने का प्रयास किया। लगभग दो घंटे की लगातार मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह यातायात बहाल कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुंगी चौराहे से लेकर भतकोल चौराहे तक जाम की समस्या रोजाना बनी रहती है।
सड़क संकरी होने के कारण दोनों तरफ अतिक्रमण के चलते सुबह दोपहर और शाम के समय जाम लगना आम हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण व्यापार भी प्रभावित होता है और आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभागों से सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है, ताकि रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सड़क चौड़ी हो जाए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाए, तो तमसा पुल से भतकोल बाजार तक आने-जाने वाले हजारों लोगों की बड़ी समस्या दूर होगी।
