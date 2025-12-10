Mau News: कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लगने में हुई देरी से किशोर की तड़प कर हुई मौत, परिजनों का हंगामा

Mau news, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर गांव में कुत्ते के काटने से घायल 14 वर्षीय बालक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हायर सेंटर दिल्ली रेफर किए जाने के बाद भी एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बच्चे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।
जानकारी के मुताबिक, ज्युत (14) पुत्र हरिंदर को करीब 10 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने डर के कारण इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी। लगभग एक हफ्ते बाद जब उसने परिजनों को बताया, तब परिजनों ने उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। देर से इलाज शुरू होने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई।
मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया। लेकिन परिजनों के अनुसार, घंटों तक एंबुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई।
घटना के बाद परिजन रोते-बिलखते अस्पताल प्रशासन पर एंबुलेंस सुविधा में लापरवाही का आरोप लगाते रहे।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग