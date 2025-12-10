Mau News: कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लगने में हुई देरी से किशोर की तड़प कर हुई मौत, परिजनों का हंगामा

जानकारी के मुताबिक, ज्युत (14) पुत्र हरिंदर को करीब 10 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने डर के कारण इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी। लगभग एक हफ्ते बाद जब उसने परिजनों को बताया, तब परिजनों ने उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। देर से इलाज शुरू होने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई।