Mau News: BSF जवान के अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, राजकीय सम्मान के साथ



सीमा सुरक्षा बल में तैनात अरविंद यादव पुत्र नेपाल यादव वर्ष 2001 में बीएसएफ ज्वाइन किया था। वे तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे। उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां और दो बच्चों छह वर्षीय अनिका, एक वर्षीय आंनद की पढ़ाई-लिखाई का भार भी था। सोमवार को जैसे ही शव को घर पहुंचा, पत्नी रंभा यादव के करुण कंदन से पूरा माहौल गमगीन हो गया।स्थानीय लोगों ने बताया कि अरविंद यादव लंबे समय से बीएसएफ में सेवा दे रहे थे। हाल ही में उन्होंने परिवार से बातचीत कर जल्द घर आने की बात भी कही थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु से पूरा गांव स्तब्ध है।सूचना मिलते ही आसपास के लोग और परिचित परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं।