मऊ

Mau News: BSF जवान के अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, राजकीय सम्मान के साथ

दोहरीघाट ब्लॉक क्षेत्र के रसूलपुर मोर्चा गांव निवासी बीएसएफ जवान 40 वर्षीय अरविंद यादव की पश्चिम बंगाल सीमा पर ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अरविंद यादव पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात थे। उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव रसूलपुर लाया गया।

मऊ

Abhishek Singh

Dec 08, 2025


Mau News: मऊ जिले के दोहरीघाट ब्लॉक क्षेत्र के रसूलपुर मोर्चा गांव निवासी बीएसएफ जवान 40 वर्षीय अरविंद यादव की पश्चिम बंगाल सीमा पर ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अरविंद यादव पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात थे। उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव रसूलपुर लाया गया। शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। घर शोक संवेदना प्रकट करने वालो का तांता लग गया है।


सीमा सुरक्षा बल में तैनात अरविंद यादव पुत्र नेपाल यादव वर्ष 2001 में बीएसएफ ज्वाइन किया था। वे तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे। उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां और दो बच्चों छह वर्षीय अनिका, एक वर्षीय आंनद की पढ़ाई-लिखाई का भार भी था। सोमवार को जैसे ही शव को घर पहुंचा, पत्नी रंभा यादव के करुण कंदन से पूरा माहौल गमगीन हो गया।स्थानीय लोगों ने बताया कि अरविंद यादव लंबे समय से बीएसएफ में सेवा दे रहे थे। हाल ही में उन्होंने परिवार से बातचीत कर जल्द घर आने की बात भी कही थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु से पूरा गांव स्तब्ध है।सूचना मिलते ही आसपास के लोग और परिचित परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं।

