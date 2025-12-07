Mau News: खरमास से 11 दिन पहले ही बंद हुए शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त, अब 4 फरवरी से शुरू होगा शादी का लग्न

इस साल शादी के लिए शुभ मुहूर्त समय से पहले ही थम गए हैं। आमतौर पर वैवाहिक लग्न खरमास की शुरुआत पर बंद होते हैं, लेकिन इस बार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति ऐसी रही कि खरमास शुरू होने से 11 दिन पहले ही सभी विवाह मुहूर्त समाप्त हो गए।
5 दिसंबर को लोगों ने इस सत्र की आखिरी शादियाँ कीं।
6, 7 और 8 दिसंबर को ग्रहों और नक्षत्रों के कारण कोई शुभ समय नहीं मिला। उधर 9 दिसंबर से शुक्र ग्रह का अस्त होना शुरू हो गया, जिसके बाद वैवाहिक क्रियाओं पर रोक मानी जाती है।
शुक्र अस्त होने के कुछ दिन बाद 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। यह अवधि धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है।
खरमास 14 जनवरी 2026 की रात 9:39 बजे समाप्त होगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण भी शुरू हो जाएगा।
खरमास खत्म होने के बाद भी 20 दिन इंतजार
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार खरमास खत्म होने के बाद भी 20 दिन तक विवाह मुहूर्त उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि तब तक शुक्र अस्त ही रहेगा। शुक्र का उदय 1 फरवरी को होगा, लेकिन उस समय वह बाल्यावस्था में रहेगा, इसलिए वैवाहिक मुहूर्त अभी भी उपलब्ध नहीं होंगे।
4 फरवरी से फिर शुरू होंगे शुभ मुहूर्त
4 फरवरी की शाम से शुक्र ग्रह प्रभावी स्थिति में आ जाएगा और वही दिन इस वर्ष का पहला वैवाहिक मुहूर्त माना जाएगा। इसी दिन से पुनः शादी-ब्याह का सीजन शुरू होगा।
फरवरी 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
4, 5, 6
10, 11, 12, 13, 14
19, 20, 21
24, 25, 26
मार्च 2026 के शुभ मुहूर्त
9, 10, 11, 12, 13, 14
15 मार्च की शाम से फिर से खरमास शुरू हो जाएगा।
