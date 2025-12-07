Mau News: खरमास से 11 दिन पहले ही बंद हुए शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त, अब 4 फरवरी से शुरू होगा शादी का लग्न

शुक्र अस्त होने के कुछ दिन बाद 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। यह अवधि धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है।

खरमास 14 जनवरी 2026 की रात 9:39 बजे समाप्त होगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण भी शुरू हो जाएगा।