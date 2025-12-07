7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: खरमास से 11 दिन पहले ही बंद हुए शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त, अब 4 फरवरी से शुरू होगा शादी का लग्न

आमतौर पर वैवाहिक लग्न खरमास की शुरुआत पर बंद होते हैं, लेकिन इस बार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति ऐसी रही कि खरमास शुरू होने से 11 दिन पहले ही सभी विवाह मुहूर्त समाप्त हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 07, 2025

इस साल शादी के लिए शुभ मुहूर्त समय से पहले ही थम गए हैं। आमतौर पर वैवाहिक लग्न खरमास की शुरुआत पर बंद होते हैं, लेकिन इस बार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति ऐसी रही कि खरमास शुरू होने से 11 दिन पहले ही सभी विवाह मुहूर्त समाप्त हो गए।

5 दिसंबर था आखिरी शुभ मुहूर्त

5 दिसंबर को लोगों ने इस सत्र की आखिरी शादियाँ कीं।
6, 7 और 8 दिसंबर को ग्रहों और नक्षत्रों के कारण कोई शुभ समय नहीं मिला। उधर 9 दिसंबर से शुक्र ग्रह का अस्त होना शुरू हो गया, जिसके बाद वैवाहिक क्रियाओं पर रोक मानी जाती है।

16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास

शुक्र अस्त होने के कुछ दिन बाद 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। यह अवधि धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है।
खरमास 14 जनवरी 2026 की रात 9:39 बजे समाप्त होगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण भी शुरू हो जाएगा।

खरमास खत्म होने के बाद भी 20 दिन इंतजार

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार खरमास खत्म होने के बाद भी 20 दिन तक विवाह मुहूर्त उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि तब तक शुक्र अस्त ही रहेगा। शुक्र का उदय 1 फरवरी को होगा, लेकिन उस समय वह बाल्यावस्था में रहेगा, इसलिए वैवाहिक मुहूर्त अभी भी उपलब्ध नहीं होंगे।

4 फरवरी से फिर शुरू होंगे शुभ मुहूर्त

4 फरवरी की शाम से शुक्र ग्रह प्रभावी स्थिति में आ जाएगा और वही दिन इस वर्ष का पहला वैवाहिक मुहूर्त माना जाएगा। इसी दिन से पुनः शादी-ब्याह का सीजन शुरू होगा।

फरवरी 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

4, 5, 6

10, 11, 12, 13, 14

19, 20, 21

24, 25, 26

मार्च 2026 के शुभ मुहूर्त

9, 10, 11, 12, 13, 14
15 मार्च की शाम से फिर से खरमास शुरू हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: खरमास से 11 दिन पहले ही बंद हुए शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त, अब 4 फरवरी से शुरू होगा शादी का लग्न

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, शीतलहर का अलर्ट जारी

up weather alert fog cold wave temperature drop uttar pradesh latest news
मऊ

‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार

मऊ

Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

मऊ

Mau News: हंसते हंसते जेल गया 50 हजार का इनामिया आशिक, कट्टे के बल पर दो बार प्रेमिका को ले कर हो चुका है फरार

मऊ

Mau Crime News: ट्रक में तहखाना बना कर बिहार जा रही थी 10 लाख की शराब, पुलिस ने दौड़कर ट्रक सहित पकड़ा

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.