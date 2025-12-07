7 दिसंबर 2025,

रविवार

मऊ

Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, शीतलहर का अलर्ट जारी

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवा की दिशा बदल रही है। इसके प्रभाव में आने वाली नमीयुक्त हवाओं के चलते अगले तीन से चार दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की तात्कालिक बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 07, 2025

up weather alert fog cold wave temperature drop uttar pradesh latest news

यूपी में ठंड का बड़ा अटैक! Image Source - Pinterest

Today Weather: मऊ समेत पूरे आजमगढ़ में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू हो गया है, इस समय रातों के साथ ही साथ दिन में भी सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। 6,7 और 8 दिसंबर को मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है।

शनिवार से प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने लगेगा। अरब सागर से नमी लेकर आने वाली हवाओं के कारण मौसम में फिर उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसका सीधा प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित मऊ जिले में भी पड़ेगा।

जानिए मौसम विभाग का अलर्ट

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवा की दिशा बदल रही है। इसके प्रभाव में आने वाली नमीयुक्त हवाओं के चलते अगले तीन से चार दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की तात्कालिक बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।

कोहरे की स्थिति को लेकर विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। मऊ जिले में अगले दिनों में कोहरा हल्के से मध्यम स्तर तक ही रहने का अनुमान है। इस अवधि में घने कोहरे का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मऊ जिले में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

Published on:

07 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, शीतलहर का अलर्ट जारी

मऊ

उत्तर प्रदेश

