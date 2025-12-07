Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, शीतलहर का अलर्ट जारी

कोहरे की स्थिति को लेकर विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। मऊ जिले में अगले दिनों में कोहरा हल्के से मध्यम स्तर तक ही रहने का अनुमान है। इस अवधि में घने कोहरे का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मऊ जिले में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।