Mau News: बढ़ती महंगाई को लेकर सेंट्रिंग कर्मियों ने निकाला मार्च, मजदूरी बढ़ाने के लिए 30 मार्च तक हड़ताल



पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 2005-06 में पटरा, बांस और प्लाई की कीमतें काफी कम थीं, लेकिन वर्तमान समय में इनके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। उस समय पटरा करीब 20 रुपये में मिलता था, जो अब लगभग 85 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह बांस की कीमत 45 रुपये से बढ़कर करीब 105 रुपये हो गई है, जबकि प्लाई की कीमत 1250 रुपये से बढ़कर करीब 2200 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा मजदूरों की मजदूरी में भी करीब 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है।

समिति का कहना है कि इन सबके बावजूद सेंट्रिंग कार्य का रेट अभी भी 30 से 35 रुपये प्रति वर्ग फीट ही मिल रहा है, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।