Mau News: मऊ के 17 केंद्रों पर शुरू हुई यूपी एस आई की परीक्षा,24 हजार 960 अभ्यर्थी हैं पंजीकृत



परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र और पुलिस अधीक्षक इलामारन ने पुलिस बल के साथ विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मऊ नगर क्षेत्र के तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज, डीसीएसके इंटर कॉलेज समेत कई केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की जांच की और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।