Mau Crime: व्हाट्सएप ग्रुप से गैंग बनाकर दहशत बनाने वाले गिरफ्तार

इस मामले में थाना दक्षिण टोला में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से सभी नामजद आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से बरामद अवैध चाकू को जब्त कर लिया है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।