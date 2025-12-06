Mau News: हंसते हंसते जेल गया 50 हजार का इनामिया आशिक, कट्टे के बल पर दो बार प्रेमिका को ले कर हो चुका है फरार

Mau News: मऊ जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर 50 हजार के इनामिया आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं जेल जाते समय अभियुक्त ने मीडिया से कहा कि वह जेल से सकुशल लौट आएगा तो जीवन मे कभी भी गलत काम नहीं करेगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि अपनी प्रेमिका से जीवनभर प्यार करेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविंद राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी कीरत सराय थाना हलधरपुर जनपद मऊ 50 हजार का इनामिया है। वह तमंचे के बल पर अपनी नाबालिग प्रेमिका को दो बार घर से ले कर फरार हो चुका था। घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा और 315 बार का एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
