5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मऊ

Mau Crime News: ट्रक में तहखाना बना कर बिहार जा रही थी 10 लाख की शराब, पुलिस ने दौड़कर ट्रक सहित पकड़ा

पुलिस ने ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर ले जाई जा रही 10 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने ये बरामदगी मऊ जिले के बलिया मोड़ से की है। ये शराब गाजीपुर जिले से बिहार ले जाई जा रही थी।

मऊ

Abhishek Singh

Dec 05, 2025

Mau News: अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में मऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर ले जाई जा रही 10 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने ये बरामदगी मऊ जिले के बलिया मोड़ से की है। ये शराब गाजीपुर जिले से बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के चालक मोनू भारती को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कैसे हुआ खुलासा


इस संबंध में मऊ एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि हमारी कोतवाली पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में बलिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध डीसीएम दिखाई दी। जिसे चेक करने पर उसमे तहखाने में रखी हुई लगभग 10 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब रखी हुई मिली। ड्राइवर से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये शराब गाजीपुर से बिहार ले जाई जा रही थी।


अग्रिम करवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक ड्राइवर जिला बलिया के हल्दिया निवासी मोनू भारती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा गाड़ी मालिक और बिहार निवासी 2 लोगों के खिलाफ जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

05 Dec 2025 02:47 pm

