Mau Crime News: ट्रक में तहखाना बना कर बिहार जा रही थी 10 लाख की शराब, पुलिस ने दौड़कर ट्रक सहित पकड़ा



इस संबंध में मऊ एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि हमारी कोतवाली पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में बलिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध डीसीएम दिखाई दी। जिसे चेक करने पर उसमे तहखाने में रखी हुई लगभग 10 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब रखी हुई मिली। ड्राइवर से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये शराब गाजीपुर से बिहार ले जाई जा रही थी।