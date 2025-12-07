Mau News: मऊ में भीषण हादसा, दो किशोरों की मौत

Mau news, Pc: Patrika
Mau Accident News: मऊ जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना हलधारपुर थाना क्षेत्र के मेवाड़ी गांव के पास रात करीब 12 बजे हुई।
जानकारी के मुताबिक, 17 वर्षीय आदर्श गुप्ता और 18 वर्षीय आलोक गिरी जन्मदिन की पार्टी से बाइक पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग