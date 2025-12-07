Mau News: मऊ में भीषण हादसा, दो किशोरों की मौत

जानकारी के मुताबिक, 17 वर्षीय आदर्श गुप्ता और 18 वर्षीय आलोक गिरी जन्मदिन की पार्टी से बाइक पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई।