7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मऊ में भीषण हादसा, दो किशोरों की मौत

मऊ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना हलधारपुर थाना क्षेत्र के मेवाड़ी गांव के पास रात करीब 12 बजे हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 07, 2025

Mau

Mau news, Pc: Patrika

Mau Accident News: मऊ जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना हलधारपुर थाना क्षेत्र के मेवाड़ी गांव के पास रात करीब 12 बजे हुई।

जानकारी के मुताबिक, 17 वर्षीय आदर्श गुप्ता और 18 वर्षीय आलोक गिरी जन्मदिन की पार्टी से बाइक पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 08:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मऊ में भीषण हादसा, दो किशोरों की मौत

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: खरमास से 11 दिन पहले ही बंद हुए शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त, अब 4 फरवरी से शुरू होगा शादी का लग्न

मऊ

Weather Update: सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, शीतलहर का अलर्ट जारी

up weather alert fog cold wave temperature drop uttar pradesh latest news
मऊ

‘जेल से निकलकर फिर करूंगा प्यार…’ 50 हजार का इनामी आशिक गिरफ्तार

मऊ

Mau News: कार का सनरूफ खोल कर लोगों पर कस रहा था फब्तियां, कोतवाली में हाथ जोड़कर मांगा माफी

मऊ

Mau News: हंसते हंसते जेल गया 50 हजार का इनामिया आशिक, कट्टे के बल पर दो बार प्रेमिका को ले कर हो चुका है फरार

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.