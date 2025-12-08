Mau News: माफिया रमेश सिंह काका का शूटर गांजा और अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार

Mau Crime: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया रमेश सिंह उर्फ काका के शूटर मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जयसिंहपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, मनीष सिंह गाजा और अवैध कट्टा लेकर बेचने जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर सरायलखंसी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से गाजा और एक अवैध कट्टा बरामद हुआ।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी पर कुल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह काफी समय से माफिया रमेश सिंह काका के लिए शूटर के रूप में काम कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
