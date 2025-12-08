Mau News: माफिया रमेश सिंह काका का शूटर गांजा और अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार, मनीष सिंह गाजा और अवैध कट्टा लेकर बेचने जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर सरायलखंसी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से गाजा और एक अवैध कट्टा बरामद हुआ।