Weather updates: बेदर्द हुआ मौसम, पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, कोहरे का अलर्ट

Cold Weather: जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा, ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। सुबह शाम कोहरे ने ठंड की रफ्तार को बढ़ा दिया है। ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी इलाके में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है।
मऊ समेत आजमगढ़ मंडल में सुबह धुंध, दोपहर में हल्की धूप और रात में बढ़ेगी ठंड।
कल मौसम हल्का ठंडा और शुष्क रहेगा। सुबह के समय धुंध व हल्के कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
दोपहर में मौसम साफ रहेगा और हल्की धूप निकलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि हवा में हल्की धुंध बनी रहेगी।
शाम होते-होते ठंड दोबारा बढ़ने लगेगी और रात में तापमान गिरकर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। विभाग ने सुबह-शाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
