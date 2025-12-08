Mau News: प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमिका गिरफ्तार, कुछ दिन पहले ट्रेन में मिली थी लाश

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau Police: मऊ जिले में एक सनसनी खेज मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रेमिका और उसके परिजनों पर एक युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है।
लगभग डेढ़ महीने पहले प्रेमी की लाश ट्रेन में मिली थी। इस संबंध में युवक के परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 गिरफ्तारियां की थीं।
आपको बता दें कि मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के चोरपाखुर्द गांव से गायब युवक की पता होने की सूचना दो दिन पहले पुलिस को दी थी, उसकी लाश मुंबई से मऊ के ट्रेन बोगी से पिपरीडीह थाना क्षेत्र में रेलवे जीआरपी पुलिस ने बरामद किया। और इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस मामले में कुछ समय नाटकीय मोड़ आ गया जब मुंबई से आ रही ट्रेन से मिले युवक की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें कि उसे युवक को चार से पांच लोग तालिबानी तरीके से मारते पीटते दिख रहे हैं। चोरी से बनाए गए यह वीडियो कब का है यह तो नहीं पता चला। मृतक युवक को इसी घटना के बाद से लापता होना बताया गया था।
