मऊ

Mau News: प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमिका गिरफ्तार, कुछ दिन पहले ट्रेन में मिली थी लाश

पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रेमिका और उसके परिजनों पर एक युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 08, 2025

Mau news

Mau News, Pc: Abhishek Singh

Mau Police: मऊ जिले में एक सनसनी खेज मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रेमिका और उसके परिजनों पर एक युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है।

लगभग डेढ़ महीने पहले प्रेमी की लाश ट्रेन में मिली थी। इस संबंध में युवक के परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 गिरफ्तारियां की थीं।

जानिए पूरा प्रकरण जिसमें युवक ने किया था आत्महत्या

आपको बता दें कि मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के चोरपाखुर्द गांव से गायब युवक की पता होने की सूचना दो दिन पहले पुलिस को दी थी, उसकी लाश मुंबई से मऊ के ट्रेन बोगी से पिपरीडीह थाना क्षेत्र में रेलवे जीआरपी पुलिस ने बरामद किया। और इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस मामले में कुछ समय नाटकीय मोड़ आ गया जब मुंबई से आ रही ट्रेन से मिले युवक की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें कि उसे युवक को चार से पांच लोग तालिबानी तरीके से मारते पीटते दिख रहे हैं। चोरी से बनाए गए यह वीडियो कब का है यह तो नहीं पता चला। मृतक युवक को इसी घटना के बाद से लापता होना बताया गया था।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau

मऊ

उत्तर प्रदेश

