मऊ के बलिया मोड़ पर भीषण सड़क दुर्घटना में मण्डी जा रहे किसान की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया

Mau Accident News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलिया मोड़ पर घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी जांच के लिए पहुंची।