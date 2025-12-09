मऊ के बलिया मोड़ पर भीषण सड़क दुर्घटना में मण्डी जा रहे किसान की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया

Mau news, Pc: patrika
Mau Accident News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलिया मोड़ पर घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी जांच के लिए पहुंची।
मृतक की पहचान इंदरपुर भलया निवासी मनीष मौर्या पुत्र सदानंद मौर्या के रूप में हुई है। वह सब्जी मंडी जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ।
हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे, कोतवाल अनिल कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया।
आक्रोशित लोगों का आरोप है कि दिन के समय भी बड़ी गाड़ियां बेरोकटोक चलती हैं, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर लगाम न कसने का आरोप लगाते हुए 'प्रशासन मुर्दाबाद' के नारे लगाए।
