13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather Update: शुरू हुई मौसम की दोहरी मार, ठंड के साथ ही कोहरे का कहर शुरू, IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर अत्यंत घना कोहरा भी छा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 13, 2025

Cold Weather Alert: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम की दोहरी मार शुरू हो गई है। चुभती हुई ठंड के साथ कोहरे का कहर भी अब देखने को मिल रहा है। आजमगढ़, मऊ बलिया समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी शून्य तक हो गई है। विजिबिलिटी शून्य होने से सफर कर रहे यात्रियों को तमाम परेशानियां शुरू हो गईं हैं। गाड़ियों की रफ्तार जहां कम हो गई है वहीं बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हो गईं हैं। इस बीच मौसम को ले कर आईएमडी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है।

जानिए मौसम विभाग का अलर्ट


मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर अत्यंत घना कोहरा भी छा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। शनिवार को आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर में घना से बहुत घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भी घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 12:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather Update: शुरू हुई मौसम की दोहरी मार, ठंड के साथ ही कोहरे का कहर शुरू, IMD का अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: कोहरे का कहर, सीएनजी भरी ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, 5 घायल

Mau news
मऊ

Weather Update: मऊ की हवा हुई खराब, एक्यूआई पहुंचा 300 के पार, जानिए क्या होगा स्वास्थ्य पर असर

Mau weather
मऊ

Weather Update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, अगले 3 दिनों में शीतलहर का होगा प्रकोप

मऊ

Mau News: घुसपैठियों के खिलाफ शहर कोतवाल ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, कई व्यक्ति मिले संदिग्ध

Mau Police
मऊ

Mau Rail News: पटरियों पर मरम्मत कार्य के कारण बदला कई ट्रेनों का रूट, अब मऊ नहीं आएंगी कई ट्रेनें,जानिए क्या है नया परिवर्तन

बिहार
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.