Weather Update: शुरू हुई मौसम की दोहरी मार, ठंड के साथ ही कोहरे का कहर शुरू, IMD का अलर्ट जारी

Cold Weather Alert: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम की दोहरी मार शुरू हो गई है। चुभती हुई ठंड के साथ कोहरे का कहर भी अब देखने को मिल रहा है। आजमगढ़, मऊ बलिया समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी शून्य तक हो गई है। विजिबिलिटी शून्य होने से सफर कर रहे यात्रियों को तमाम परेशानियां शुरू हो गईं हैं। गाड़ियों की रफ्तार जहां कम हो गई है वहीं बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हो गईं हैं। इस बीच मौसम को ले कर आईएमडी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर अत्यंत घना कोहरा भी छा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। शनिवार को आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर में घना से बहुत घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भी घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग