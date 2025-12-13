Weather Update: शुरू हुई मौसम की दोहरी मार, ठंड के साथ ही कोहरे का कहर शुरू, IMD का अलर्ट जारी



मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर अत्यंत घना कोहरा भी छा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। शनिवार को आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर में घना से बहुत घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भी घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है।