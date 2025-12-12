12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather Update: मऊ की हवा हुई खराब, एक्यूआई पहुंचा 300 के पार, जानिए क्या होगा स्वास्थ्य पर असर

कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच मौसम से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। मऊ में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शहर का AQI 322 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 12, 2025

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Cold Weather: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पहुंचते-पहुंचते पूर्वांचल में शीतलहर का असर और भी तेज हो गया है। सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहता है, जबकि दिन में भी सूरज धुंध की मोटी परत को चीरकर निकल नहीं पा रहा। तेज धूप न पड़ने की वजह से ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और लोग अलाव तथा गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं।

इसी कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच मौसम से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। मऊ में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शहर का AQI 322 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि हवा में प्रदूषण कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है और यह स्तर दमा, सांस, दिल और बुजुर्ग मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक धुंध और ठंड से राहत की उम्मीद कम है। उत्तर-पश्चिम से ठंडी हवाएं जारी रहने की वजह से रात का तापमान और नीचे जा सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि:

ज्यादा समय बाहर न रहें

सुबह-शाम की ठंडी हवा से बचें

सांस के मरीज मास्क पहनकर निकलें

घरों में गर्माहट बनाए रखें

बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें

कुल मिलाकर, शीतलहर और बढ़ते प्रदूषण का डबल अटैक आम जनजीवन पर असर डाल रहा है, और प्रशासन ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 07:10 pm

Published on:

12 Dec 2025 07:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather Update: मऊ की हवा हुई खराब, एक्यूआई पहुंचा 300 के पार, जानिए क्या होगा स्वास्थ्य पर असर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather Update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, अगले 3 दिनों में शीतलहर का होगा प्रकोप

मऊ

Mau News: घुसपैठियों के खिलाफ शहर कोतवाल ने चलाया ऑपरेशन टॉर्च, कई व्यक्ति मिले संदिग्ध

Mau Police
मऊ

Mau Rail News: पटरियों पर मरम्मत कार्य के कारण बदला कई ट्रेनों का रूट, अब मऊ नहीं आएंगी कई ट्रेनें,जानिए क्या है नया परिवर्तन

बिहार
मऊ

Mau News: चुंगी चौराहा से लेकर कैलेंडर व भातकोल बाजार तक लगा लंबा जाम

मऊ

Mau News: कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लगने में हुई देरी से किशोर की तड़प कर हुई मौत, परिजनों का हंगामा

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.