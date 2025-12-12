Weather Update: मऊ की हवा हुई खराब, एक्यूआई पहुंचा 300 के पार, जानिए क्या होगा स्वास्थ्य पर असर

इसी कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच मौसम से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। मऊ में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शहर का AQI 322 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि हवा में प्रदूषण कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है और यह स्तर दमा, सांस, दिल और बुजुर्ग मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।