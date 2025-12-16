16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

मऊ

Mau News: मंदिर पहुंचे भाई बहन को समझाना महिला इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, छिना थाना

एसपी इला मारन जी ने एक्शन लेते हुए महिला इंस्पेक्टर मंजू सिंह से थाना वापस ले लिया और इसकी जगह महिला दरोगा कल्पना मिश्रा को महिला थाने की जिम्मेदारी सौंपी। वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रहीं।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 16, 2025

Mau police

Pc: Mau Police

Mau Police News: मऊ जिले में मिशन शक्ति के तहत शीतला मंदिर में दर्शन के लिए गाजीपुर से आए भाई बहन से पूछताछ करना महिला इंस्पेक्टर को भरी पड़ गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते महिला इंस्पेक्टर से थाना छीन लिया गया। महिला थाने में इंस्पेक्टर के स्थान पर दरोगा की तैनाती हो गई है।

जानिए पूरा प्रकरण जो चर्चा में आया


आपको बता दें कि पड़ोसी जनपद गाजीपुर के बड़ौरा मिल निवासी दो बहनें अपने भाई के साथ मऊ के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर घूमने आए थे, तभी कहीं से अचानक मऊ के महिला थाने की प्रभारी मंजू सिंह गश्त लगाते हुए पहुंच गईं। तीनों को देखकर मंजू सिंह ने पूछताछ शुरू कर दी। मंजू सिंह ने पहले तीनों का नाम, पता पूछा, फिर उनसे पूछा कि उनके पिता का नाम क्या है? तसल्ली के लिए उनसे उनके माता-पिता से बात करने के लिए उनके माता-पिता का नम्बर मांग लिया। नम्बर पर उन्होंने मां-बाप से बातचीत की और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही नाबालिगों को गार्जियन के साथ घूमने के हिदायत के साथ छोड़ दिया।

सोशल मोडिया यूजर्स ने पुलिस पर उठाए सवाल

इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। प्रदेश स्तर पर भी इसे खूब शेयर किया गया। कुछ लोगों ने इसे सही तथा कुछ लोगों ने इस पूछताछ को निजता का हनन माना। विपक्षी दलों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया।
कुछ यूजर ने कमेंट किया कि क्या भाई गार्जियन नहीं है??वहीं एक यूजर ने लिखा क्या दिन में भी प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं?? वहीं कुछ लोगों ने इस तरह से किसी लड़की का वीडियो वायरल करने पर सवाल उठाया।


इसके पश्चात एसपी इला मारन जी ने एक्शन लेते हुए महिला इंस्पेक्टर मंजू सिंह से थाना वापस ले लिया और इसकी जगह महिला दरोगा कल्पना मिश्रा को महिला थाने की जिम्मेदारी सौंपी। वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रहीं।

16 Dec 2025 10:26 am

Mau News: मंदिर पहुंचे भाई बहन को समझाना महिला इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, छिना थाना

मऊ

उत्तर प्रदेश

