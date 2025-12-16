Mau News: मंदिर पहुंचे भाई बहन को समझाना महिला इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, छिना थाना



आपको बता दें कि पड़ोसी जनपद गाजीपुर के बड़ौरा मिल निवासी दो बहनें अपने भाई के साथ मऊ के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर घूमने आए थे, तभी कहीं से अचानक मऊ के महिला थाने की प्रभारी मंजू सिंह गश्त लगाते हुए पहुंच गईं। तीनों को देखकर मंजू सिंह ने पूछताछ शुरू कर दी। मंजू सिंह ने पहले तीनों का नाम, पता पूछा, फिर उनसे पूछा कि उनके पिता का नाम क्या है? तसल्ली के लिए उनसे उनके माता-पिता से बात करने के लिए उनके माता-पिता का नम्बर मांग लिया। नम्बर पर उन्होंने मां-बाप से बातचीत की और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही नाबालिगों को गार्जियन के साथ घूमने के हिदायत के साथ छोड़ दिया।