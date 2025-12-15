Mau Police: मंदिर दर्शन को पहुंचे भाई बहन को पुलिस ने ऐसा समझाया कि वीडियो हो गया वायरल

अनूप कुमार ने स्पष्ट किया कि इस वीडियो में महिला SHO की कोई गलत मंशा नहीं थी, बल्कि उन्हें लगा कि वे भाई-बहन नहीं बल्कि प्रेमी-प्रेमिका हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे प्रेमी-प्रेमिका भी होते, तो उन पर कोई रोक नहीं है। पुलिसकर्मियों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य न करने की काउंसलिंग दी जाएगी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से उन्हें चेतावनी भी जारी की जाएगी।