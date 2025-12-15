Mau Police: मंदिर दर्शन को पहुंचे भाई बहन को पुलिस ने ऐसा समझाया कि वीडियो हो गया वायरल

Mau Police, Pc: Patrika
Mau Police News: मऊ में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता का जिम्मा संभाल रही महिला थाना इंस्पेक्टर मंजू सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने मंदिर में दर्शन करने आए एक भाई-बहन को प्रेमी युगल समझ लिया और उन्हें सार्वजनिक रूप से 'हिदायतें' दीं।
यह घटना मऊ जिले में मिशन शक्ति 0.5 के निरीक्षण व जागरूकता अभियान के दौरान हुई। इंस्पेक्टर मंजू सिंह ने मंदिर परिसर में मौजूद भाई-बहन को रोक लिया। कैमरे के सामने उनसे बातचीत के दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि "मंदिर में घूमने आओ तो गार्जियन के साथ आया करो।"
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे। यूजर्स ने पूछा, "क्या भाई गार्जियन नहीं होता?" और "क्या अब यूपी में भाई-बहन को भी प्रेमी मान लिया जाएगा?" कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि "मंदिर में भाई के साथ आने पर भी पाबंदी लग गई क्या?"
कई लोगों ने जागरूकता के नाम पर लाइव रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए। कुछ यूजर्स ने इसे वायरल होने की चाहत से जोड़ा। इस घटना के कारण मिशन शक्ति का मूल संदेश प्रभावित हुआ और 'मिशन कन्फ्यूजन' की स्थिति उत्पन्न हो गई।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि महिला थाना SHO मंजू सिंह द्वारा की गई यह कार्रवाई 'मोरल पुलिसिंग' का हिस्सा है, जिसमें पुलिसकर्मी अनावश्यक रूप से लोगों को सुझाव देने लगते हैं।
अनूप कुमार ने स्पष्ट किया कि इस वीडियो में महिला SHO की कोई गलत मंशा नहीं थी, बल्कि उन्हें लगा कि वे भाई-बहन नहीं बल्कि प्रेमी-प्रेमिका हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे प्रेमी-प्रेमिका भी होते, तो उन पर कोई रोक नहीं है। पुलिसकर्मियों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य न करने की काउंसलिंग दी जाएगी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से उन्हें चेतावनी भी जारी की जाएगी।
