सपा विधायक को श्रद्धांजलि देने घोसी पहुंचे अखिलेश यादव, बोले – सुधाकर सिंह की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत

मऊ: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने घोसी पहुंचे । श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत किया ।

मऊ

Abhishek Singh

Dec 02, 2025

Ghosi News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को घोसी से सपा के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को उनके पैतृक गांव दादनपुर अहिरौली पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। अखिलेश ने सुधाकर सिंह के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान कहा- सुधाकर सिंह हर समय जनता के लिए तैयार रहते थे, चाहे थाना हो, तहसील हो या किसी पर दुख- तकलीफ आई हो, वे तुरंत पहुंचते थे।

अखिलेश यादव ने कहा की उनकी लोकप्रियता का कारण था। लोगों को उनके साथ अपनापन महसूस होता था। बातचीत में, व्यवहार में, राजनीतिक समझ में और राजनीतिक पकड़ में वे इतने मजबूत थे कि हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर लेते थे।

सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत की तारीफ करके गए अखिलेश

बाई-इलेक्शन से पहले हुए चुनाव में भी उनकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीति को समझना और जमीन के लोगों के साथ लगातार जुड़कर रहना साफ दिखाई देता था। वे हर भाव से समाजवादी रहे। जीवन भर उन्होंने जनता की सेवा की। आज वे हमारे बीच नहीं हैं- यह हमारे लिए भी दुख की बात है और जनता के लिए भी। हमने अपना एक मजबूत नेता खो दिया। जिस तरह उन्होंने जनता की सेवा की, उसी तरह सुजीत भी जनता की सेवा करेंगे।

