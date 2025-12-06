किसान की बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा कराने पहुंचा CEO दूल्हा… फिल्मी एंट्री देखने पहुंचे लोग

हेलीकॉप्टर से दुल्हनियां लेने पहुंचा दूल्हा, PC- Video Grab
कानपुर : कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर गांव में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जो इस इलाके के लोग जीवनभर नहीं भूल पाएंगे। एक साधारण किसान की बेटी की विदाई हेलिकॉप्टर से हुई। दूल्हा हेलिकॉप्टर लेकर खुद मायके आया और सभी रस्में पूरी करने के बाद दुल्हन को लेकर आसमान की राह उड़ गया। शादी की यह अनोखी तस्वीर कानपुर देहात ही नहीं, पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।
विदाई का कार्यक्रम शुक्रवार दोपहर तय था। गांव के बाहर करीब दो बीघा खेत को समतल कर अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया था। ठीक दो बजे नीले-सफेद रंग का हेलिकॉप्टर खेत में उतरा। दूल्हा विकास जैसे ही चॉपर से बाहर निकला, पूरा गांव तालियां बजाने लगा। इसके बाद पारंपरिक तरीके से सभी रस्में हुईं- तोरण, द्वार पूजा, कन्यादान और फिर विदाई।
किसान अमर सिंह की बड़ी बेटी प्रतिमा ने शिवली से बीटेक और लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में बेंगलुरु की एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनका बायोडाटा एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर था। यहीं से दिल्ली स्थित ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ विकास से बात आगे बढ़ी। दोनों परिवार पटना में मिले और 4 दिसंबर को वहीं शादी संपन्न हुई। विदाई का कार्यक्रम दुल्हन के मायके में रखा गया था।
दुल्हन की मां पुष्पा देवी ने आंखों में खुशी के आंसू भरकर बताया, 'हम तो बस यही चाहते थे कि बेटी को अच्छा घर मिले। लेकिन भगवान ने इससे कहीं ज्यादा दे दिया। आज हमारी बेटी हेलिकॉप्टर से विदा हो रही है, ये हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं।'
गौतम बुद्ध नगर और आसपास के दर्जनों गांवों के लोग सुबह से ही इकट्ठा हो गए थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक-हर कोई मोबाइल में यह ऐतिहासिक पल कैद करने को बेताब था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर तैनात रही। ग्रामीण रामस्वरूप यादव ने कहा, 'हमने फिल्मों में ही ऐसा देखा था। आज अपनी आंखों से देख लिया। किसान की बेटी ने दिखा दिया कि मेहनत और पढ़ाई से आसमान भी छुआ जा सकता है।'
