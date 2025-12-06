किसान की बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा कराने पहुंचा CEO दूल्हा… फिल्मी एंट्री देखने पहुंचे लोग

गौतम बुद्ध नगर और आसपास के दर्जनों गांवों के लोग सुबह से ही इकट्ठा हो गए थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक-हर कोई मोबाइल में यह ऐतिहासिक पल कैद करने को बेताब था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर तैनात रही। ग्रामीण रामस्वरूप यादव ने कहा, 'हमने फिल्मों में ही ऐसा देखा था। आज अपनी आंखों से देख लिया। किसान की बेटी ने दिखा दिया कि मेहनत और पढ़ाई से आसमान भी छुआ जा सकता है।'