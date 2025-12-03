आत्महत्या करने वाले कांस्टेबल पर बड़ा खुलासा, पत्नी बोली- दोस्तों से कर्ज लिया था, मांगने पर देता था धमकी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामाजीपुरम में यूपी 112 में तैनात मान महेंद्र ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना के समय वह घर में अकेले था। पत्नी कविता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके गई थी। जहां मांगलिक कार्यक्रम था। घटना की जानकारी मिलने पर कविता कुमारी ने बताया कि पहले 27 नवंबर को पति से बातचीत हुई थी। लेकिन सामान्य बातचीत हुई थी। शादी में आने के लिए पूछा भी तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनकी मौत की खबर मिली।