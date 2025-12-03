कांस्टेबल ने की आत्महत्या: बोला- उसका रुतबा मरने के बाद भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे, हम कंधों पर

Kanpur constable suicide कानपुर में यूपी 112 में तैनात कांस्टेबल ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी उस समय हुई जब उसी फ्लैट में रहने वाले दरोगा अपना हेलमेट लेने के लिए कांस्टेबल के घर पहुंचे। उन्होंने आवाज दी, दरवाजा खटखटाया। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। खिड़की से झांक कर देखा तो कांस्टेबल का शव फांसी के फंदे से लटका था। उन्होंने इसकी जानकारी थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि घर वालों को जानकारी दे दी गई है। उनके आने के बाद कारण का पता चलेगा। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।