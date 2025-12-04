खालिस्तानी आतंकवाद से लेकर नक्सल नेटवर्क का सफाया कर चुके IPS आलोक सिंह; जानें, ‘स्पेशल ऑपरेशंस एक्सपर्ट’के किस्से

कल्याण सिंह सरकार के दौरान सहारनपुर में खालिस्तानी आतंकियों की खतरनाक गतिविधियों से जनता खौफजदा थी। जिसके खात्मे का क्रेडिट भी IPS आलोक सिंह को जाता है। उन्हें सरसावा एयर फोर्स स्टेशन के पास बड़े ऑपरेशन की कमान दी गई। IPS आलोक सिंह के नेतृत्व में चला यह ऑपरेशन सफल रहा। आज भी पुलिस महकमे में उनका ये ऑपरेशन बेहतरीन काउंटर-टेरर ऑपरेशन्स में से एक माना जाता है।