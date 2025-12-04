मौसम अलर्ट: 5.7 डिग्री तापमान के साथ कानपुर सबसे ठंडा जिला, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कड़ाके की ठंड का alert

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात का तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। शुक्रवार 5 दिसंबर का तापमान 9 डिग्री से 24 डिग्री के बीच रह सकता है।‌ पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। शनिवार 6 दिसंबर का तापमान 10 से 25 डिग्री, 7 दिसंबर का तापमान 11 से 25 डिग्री, 8 दिसंबर सोमवार का तापमान 10 से 26 डिग्री, मंगलवार 9 दिसंबर का तापमान 9 से 24 डिग्री, 10 दिसंबर बुधवार का तापमान 8 से 25 डिग्री और गुरुवार 11 दिसंबर का तापमान 8 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ‌