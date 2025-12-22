ब्लैक स्कॉर्पियो का आतंक, दो बार गाड़ी बैक कर ऑटो में मारी टक्कर, लोगों को रौंदने का प्रयास

फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस
Black Scorpio terror कानपुर में काली रंग की स्कॉर्पियो के आतंक से सड़क पर अफरातफरी मच गई। चालक ने स्कॉर्पियो बैक कर ऑटो में दो बार टक्कर मारी। आवाज सुनकर दौड़े लोगों को रौंदने का प्रयास किया। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। बाद में स्कॉर्पियो मौके से निकल गई। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस उपयुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना जाजमऊ थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में के जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर में उस समय हड़कंप मच गया। जब स्कॉर्पियो चालक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस दौरान लोगों से बहस हुई। स्कार्पियो चालक ने गाड़ी को बैक करते हुए ऑटो में जोर से टक्कर मार दी।
वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि स्कार्पियो चालक ने करीब दो बार ऑटो को टक्कर मारी। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया। चालक ने उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया।
पीड़ित ने जाजमऊ थाना में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर आईपीसी की पूर्व धारा 307, जबकि वर्तमान में बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया कि वायरल वीडियो को भी से जांच की गई है। पुलिस ने जाजमऊ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राजा उर्फ शोएब अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से काले रंग की स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
