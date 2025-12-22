ब्लैक स्कॉर्पियो का आतंक, दो बार गाड़ी बैक कर ऑटो में मारी टक्कर, लोगों को रौंदने का प्रयास

Black Scorpio terror कानपुर में काली रंग की स्कॉर्पियो के आतंक से सड़क पर अफरातफरी मच गई। चालक ने स्कॉर्पियो बैक कर ऑटो में दो बार टक्कर मारी। आवाज सुनकर दौड़े लोगों को रौंदने का प्रयास किया। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। बाद में स्कॉर्पियो मौके से निकल गई। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस उपयुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना जाजमऊ थाना क्षेत्र की है।