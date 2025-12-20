डीएम के सामने पेट्रोल डाल आत्मदाह का प्रयास, बोला- कोई हमारी नहीं सुन रहा, मर जाने दो

Sampurn Samadhan Divas कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। पुलिस घेरेबंदी में उसे हाल से बाहर निकाला। इस दौरान युवक बोल रहा था कि उसे मर जाने दो, कोई सुन नहीं रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी ने तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। इधर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला नर्वल थाना क्षेत्र का है।