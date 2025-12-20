20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

डीएम के सामने पेट्रोल डाल आत्मदाह का प्रयास, बोला- कोई हमारी नहीं सुन रहा, मर जाने दो

Sampurn Samadhan Divas कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया। जब एक फरियादी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर खड़े पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने घटना की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 20, 2025

पीड़िता रानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Sampurn Samadhan Divas कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। पुलिस घेरेबंदी में उसे हाल से बाहर निकाला। इस दौरान युवक बोल रहा था कि उसे मर जाने दो, कोई सुन नहीं रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी ने तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। इधर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला नर्वल थाना क्षेत्र का है।

संपूर्ण समाधान दिवस में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नर्वल थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगवां साढ़ निवासी भगवान सिंह उर्फ़ बउवन ने तहसील परिसर में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसे घेरेबंदी के बीच हाल से बाहर ले आए। इस दौरान बउवन चिल्लाता रहा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। कच्चे मकान के सामने से नाली निकली है। पड़ोसी ने नाली का रास्ता अवरोध कर दिया है।

पीड़िता की पिटाई

फरियाद लगाने आई मां रानी देवी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की। पड़ोस में रहने वाले सत्येंद्र, अभय, अखिलेश आदि ने नाली को तोड़कर बंद कर दिया है। घर में पानी भर रहा है।‌ कच्चा मकान होने के कारण गिर भी सकता है।‌ 14 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त पूर्वी?

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि नाली की निकासी और युद्ध होने के कारण घर में जलभराव की शिकायत थी। जिलाधिकारी ने एसीपी और एसडीएम को मौके पर भेज कर समस्या के समाधान करने का निर्देश दिया। अवधेश के खिलाफ 2017 में एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत है। आत्मदाह करके प्रशासन पर दबाव बनाने के कारण बउवन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 09:15 pm

Published on:

20 Dec 2025 09:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / डीएम के सामने पेट्रोल डाल आत्मदाह का प्रयास, बोला- कोई हमारी नहीं सुन रहा, मर जाने दो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अपनी बेटी से संबंध बनवा…’ प्रेमी की बात सुन कातिल बनी मां, गला दबाकर कर दी हत्या

सनसनी फैलाने वाला मामला | पत्रिका फाइल फोटो।
कानपुर

पापा! मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं…बेटों का सिर कूंचकर जान देने से पहले कारोबारी का पिता के लिए आखिरी संदेश

kanpur-jeweler-kills-younger-son-then-commits-suicide
कानपुर

खौफनाक कदम: पिता ने दो बेटों को ईंटों से कुचला, स्वयं जहरीला पदार्थ खा फांसी पर लटका

बिल्हौर स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है इलाज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

UP weather alert: 20 से 23 दिसंबर के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, दिखेगा मौसम का तांडव

कोहरे से यातायात प्रभावित (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
कानपुर

बरेली के बाद अब कानपुर में बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.