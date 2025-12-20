डीएम के सामने पेट्रोल डाल आत्मदाह का प्रयास, बोला- कोई हमारी नहीं सुन रहा, मर जाने दो

फोटो सोर्स- पत्रिका)
Sampurn Samadhan Divas कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। पुलिस घेरेबंदी में उसे हाल से बाहर निकाला। इस दौरान युवक बोल रहा था कि उसे मर जाने दो, कोई सुन नहीं रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी ने तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। इधर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला नर्वल थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के नर्वल थाना क्षेत्र अंतर्गत करबिगवां साढ़ निवासी भगवान सिंह उर्फ़ बउवन ने तहसील परिसर में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसे घेरेबंदी के बीच हाल से बाहर ले आए। इस दौरान बउवन चिल्लाता रहा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। कच्चे मकान के सामने से नाली निकली है। पड़ोसी ने नाली का रास्ता अवरोध कर दिया है।
फरियाद लगाने आई मां रानी देवी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की। पड़ोस में रहने वाले सत्येंद्र, अभय, अखिलेश आदि ने नाली को तोड़कर बंद कर दिया है। घर में पानी भर रहा है। कच्चा मकान होने के कारण गिर भी सकता है। 14 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि नाली की निकासी और युद्ध होने के कारण घर में जलभराव की शिकायत थी। जिलाधिकारी ने एसीपी और एसडीएम को मौके पर भेज कर समस्या के समाधान करने का निर्देश दिया। अवधेश के खिलाफ 2017 में एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत है। आत्मदाह करके प्रशासन पर दबाव बनाने के कारण बउवन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
