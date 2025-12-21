IMD cold day Alert: मौसम की दोहरी मार, 22, 26 और 27 दिसंबर के लिए जारी किया गया अलर्ट

IMD Severe Cold Day alert आईएमडी मौसम विभाग ने 22 से 27 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कोल्ड डे की स्थिति गंभीर बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा। आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 22 और 25 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम खराब रहेगा। जबकि कानपुर मंडल के जिले औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात में 23 और 25 दिसंबर को शाम, रात और सुबह में घना से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।