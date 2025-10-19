Diwali 2025: पटाखा मंडी में धमाका; एक के बाद एक हुए 70 दुकानों में हुए ब्लास्ट, 50 से ज्यादा बाइकें जलकर खाक

Explosion In Firecracker Market: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रविवार दोपहर पटाखा मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। जिससे अफरा-तफरी मच गई। हादसे में करीब 70 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जबकि पटाखे खरीदने आए लोगों की 50 से ज्यादा बाइकें भी आग की चपेट में आ गईं। यह हादसा दोपहर करीब 12 बजकर 45 मिनट पर हुआ।