फतेहपुर

Diwali 2025: पटाखा मंडी में धमाका; एक के बाद एक हुए 70 दुकानों में हुए ब्लास्ट, 50 से ज्यादा बाइकें जलकर खाक

Explosion In Firecracker Market: पटाखा मंडी में भीषण धमका हो गया। 70 दुकानों के साथ 50 से ज्यादा बाइकें इस दौरान जलकर खाक हो गई।

less than 1 minute read

फतेहपुर

image

Harshul Mehra

Oct 19, 2025

diwali 2025 explosion in firecracker market in fatehpur

पटाखा मंडी में भीषण धमका; 70 दुकानों के साथ 50 से ज्यादा बाइकें जलकर खाक। फोटो सोर्स-X

Explosion In Firecracker Market: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रविवार दोपहर पटाखा मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। जिससे अफरा-तफरी मच गई। हादसे में करीब 70 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जबकि पटाखे खरीदने आए लोगों की 50 से ज्यादा बाइकें भी आग की चपेट में आ गईं। यह हादसा दोपहर करीब 12 बजकर 45 मिनट पर हुआ।

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

शहर के MG कॉलेज मैदान में लगी पटाखा मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो देखते-ही-देखते पूरी मंडी में फैल गई। पटाखे जलने से लगातार धमाके होते रहे और दो किलोमीटर तक धुआं फैल गया।

6 लोग गंभीर रूप से झुलसे

आग लगने से हड़कंप मच गया और कई लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जानकारी के अनुसार करीब 6 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बालू, पानी की बाल्टियों व सिलेंडरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।

Updated on:

19 Oct 2025 03:22 pm

Published on:

19 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / Diwali 2025: पटाखा मंडी में धमाका; एक के बाद एक हुए 70 दुकानों में हुए ब्लास्ट, 50 से ज्यादा बाइकें जलकर खाक

