वनवे ट्रैफिक बना जानलेवा, बस-कंटेनर भिड़ंत के बाद हाईवे पर मची अफरा-तफरी; 14 यात्री हुए घायल

Bus Container Collision In Bijnor:यूपी के बिजनौर जिले में देहरादून-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोटावाली नदी के पास वनवे पर आमने-सामने से हरिद्वार से लखनऊ जा रही रोडवेज बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक सहित कुल 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बस और कंटेनर के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।