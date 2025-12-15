15 दिसंबर 2025,

सोमवार

बिजनोर

वनवे ट्रैफिक बना जानलेवा, बस-कंटेनर भिड़ंत के बाद हाईवे पर मची अफरा-तफरी; 14 यात्री हुए घायल

Bijnor Accident News: देहरादून-नैनीताल हाईवे पर बिजनौर के कोटावाली नदी पुल के पास हरिद्वार से लखनऊ जा रही बस और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर हो गई। वनवे ट्रैफिक के कारण हुए इस हादसे में बस चालक सहित 14 यात्री घायल हो गए।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 15, 2025

bijnor bus container collision dehradun nainital highway 14 injured

बस-कंटेनर भिड़ंत के बाद हाईवे पर मची अफरा-तफरी | AI Generated Image

Bus Container Collision In Bijnor:यूपी के बिजनौर जिले में देहरादून-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोटावाली नदी के पास वनवे पर आमने-सामने से हरिद्वार से लखनऊ जा रही रोडवेज बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक सहित कुल 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बस और कंटेनर के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घायलों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही मंडावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। सभी घायलों को ग्राम मंडावली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद कुछ यात्रियों की हालत को देखते हुए उन्हें जिला मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकाला गया।

51 यात्रियों को लेकर जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार हरिद्वार डिपो की बस हरिद्वार से 51 यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही थी। वहीं कंटेनर पंतनगर से कोटा साहिब की ओर जा रहा था। बस चालक अनिल कुमार पुत्र चहल सिंह निवासी ग्राम मनावस जिला हरिद्वार और बस परिचालक जावेद पुत्र इरफान निवासी मानपुर जिला सहारनपुर भी हादसे में घायल हो गए। कंटेनर चालक वीरपाल पुत्र मंगली निवासी गांव मथुरापुर मढुरोड तहसील शाहबाद जिला रामपुर ने भी दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी।

यात्रियों को सिर, नाक और मुंह पर आई चोटें

घायलों में अनिल कुमार, पीमलेव, पन्नीलाल, राणा पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मीरापुर साउथ थाना अफजलगढ़, विशोक, मनमोहन, अरुण कुमार थाना तबोल जिला सीतापुर, विमलेश देवी, ओमप्रकाश, पुनीत कुमार समेत अन्य यात्री शामिल हैं। डॉक्टर्स के अनुसार अधिकांश घायलों के सिर, नाक और मुंह पर चोटें आई हैं। कुछ यात्रियों की हालत में सुधार होने पर उन्हें दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

वनवे ट्रैफिक बना हादसे की बड़ी वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि कोटावाली नदी पर फिलहाल केवल एक ही पुल चालू है, जबकि दूसरे पुल पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वजह से दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही साइड से संचालित किया जा रहा था। इसी वनवे व्यवस्था के कारण बस और कंटेनर आमने-सामने से टकरा गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दोनों तरफ से यातायात सुचारु होता तो शायद यह हादसा टल सकता था।

Published on:

15 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / वनवे ट्रैफिक बना जानलेवा, बस-कंटेनर भिड़ंत के बाद हाईवे पर मची अफरा-तफरी; 14 यात्री हुए घायल

