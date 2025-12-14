14 दिसंबर 2025,

रविवार

बिजनोर

फसलों की हिफाजत के लिए भालू बना किसान: बंदरों के आतंक से राहत दिला रहा देसी जुगाड़, देखते ही भाग जाते हैं झुंड

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चंदक क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान किसानों ने फसलों की सुरक्षा के लिए अनोखा तरीका अपनाया। भालू की पोशाक पहनकर खेतों में घूम रहा युवक बंदरों को डराकर भगा रहा है, जिससे फसलों को काफी हद तक नुकसान से बचाया जा सका है।

बिजनोर

Mohd Danish

Dec 14, 2025

फसलों की हिफाजत के लिए भालू बना किसान | Photo Video Grab

Farmers bear costume Bijnor: सैकड़ों की संख्या में घूम रहे बंदर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं कई बार ग्रामीणों पर हमला कर दहशत का माहौल बना रहे थे। किसानों का कहना है कि दिन में खेतों की रखवाली करना मुश्किल हो गया था और रात के समय नुकसान और भी बढ़ जाता था।

तंग आकर युवाओं ने निकाला देसी जुगाड़

इसी बीच बिजनौर जिले के ग्राम चंदोक के कुछ युवाओं ने आपस में चर्चा कर एक अनोखा समाधान निकालने का फैसला किया। सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और बाजार से भालू की एक पोशाक खरीदी, ताकि बंदरों को डराया जा सके।

ग्रामीणों के अनुसार जैसे ही बंदरों ने खेतों में भालू जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखा, वे डरकर पेड़ों से कूद पड़े और जंगल की ओर भागने लगे। मनीष का कहना है कि बंदर दूर से ही भालू को देखकर खेतों में आने से बचने लगे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि भालू की पोशाक अपनाने के बाद फसलों को हो रहा नुकसान काफी हद तक कम हो गया है। अब किसान निश्चिंत होकर अपनी खेती पर ध्यान दे पा रहे हैं और बंदरों के हमले का डर भी कम हुआ है।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना प्रयोग

लोग इस देसी जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं और इसे किसानों की सूझबूझ का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं। कई लोग इसे अन्य बंदर प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी उपाय मान रहे हैं।

14 Dec 2025 08:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / फसलों की हिफाजत के लिए भालू बना किसान: बंदरों के आतंक से राहत दिला रहा देसी जुगाड़, देखते ही भाग जाते हैं झुंड

