फसलों की हिफाजत के लिए भालू बना किसान: बंदरों के आतंक से राहत दिला रहा देसी जुगाड़, देखते ही भाग जाते हैं झुंड

फसलों की हिफाजत के लिए भालू बना किसान | Photo Video Grab
Farmers bear costume Bijnor: सैकड़ों की संख्या में घूम रहे बंदर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं कई बार ग्रामीणों पर हमला कर दहशत का माहौल बना रहे थे। किसानों का कहना है कि दिन में खेतों की रखवाली करना मुश्किल हो गया था और रात के समय नुकसान और भी बढ़ जाता था।
इसी बीच बिजनौर जिले के ग्राम चंदोक के कुछ युवाओं ने आपस में चर्चा कर एक अनोखा समाधान निकालने का फैसला किया। सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और बाजार से भालू की एक पोशाक खरीदी, ताकि बंदरों को डराया जा सके।
ग्रामीणों के अनुसार जैसे ही बंदरों ने खेतों में भालू जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखा, वे डरकर पेड़ों से कूद पड़े और जंगल की ओर भागने लगे। मनीष का कहना है कि बंदर दूर से ही भालू को देखकर खेतों में आने से बचने लगे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि भालू की पोशाक अपनाने के बाद फसलों को हो रहा नुकसान काफी हद तक कम हो गया है। अब किसान निश्चिंत होकर अपनी खेती पर ध्यान दे पा रहे हैं और बंदरों के हमले का डर भी कम हुआ है।
लोग इस देसी जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं और इसे किसानों की सूझबूझ का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं। कई लोग इसे अन्य बंदर प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी उपाय मान रहे हैं।
