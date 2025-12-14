फसलों की हिफाजत के लिए भालू बना किसान: बंदरों के आतंक से राहत दिला रहा देसी जुगाड़, देखते ही भाग जाते हैं झुंड

Farmers bear costume Bijnor: सैकड़ों की संख्या में घूम रहे बंदर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं कई बार ग्रामीणों पर हमला कर दहशत का माहौल बना रहे थे। किसानों का कहना है कि दिन में खेतों की रखवाली करना मुश्किल हो गया था और रात के समय नुकसान और भी बढ़ जाता था।