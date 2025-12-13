13 दिसंबर 2025,

बिजनोर

दिल दहला देने वाली वारदात: भाभी से विवाद के बाद चाचा बना हैवान, 3 साल की भतीजी की हत्या, भतीजे को छत से फेंका

UP Crime News: यूपी के बिजनौर जिले में भाभी से विवाद के बाद एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी ने तीन साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी और भतीजे को छत से नीचे फेंक दिया।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 13, 2025

bijnor uncle kills niece throws nephew roof family dispute up crime news

भाभी से विवाद के बाद चाचा बना हैवान | Photo Video Grab

UP Crime News Today: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव से गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मजदूरी पर गए अरुण कुमार के घर उस समय हड़कंप मच गया, जब उनके छोटे भाई हिमांशु की भाभी मंजू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक वारदात में बदल गया।

भतीजी पर जानलेवा हमला

गुस्से में बेकाबू हुए हिमांशु ने घर में मौजूद तीन साल की मासूम भतीजी मानवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने बच्ची का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी ने एक और खौफनाक कदम उठा लिया।

भतीजे को छत से फेंका

हमले के बाद हिमांशु चार साल के भतीजे मयंक को छत पर ले गया और उसे नीचे फेंक दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर घर में अफरा-तफरी मच गई। दोनों बच्चों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि मयंक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मां से भी की मारपीट

जब बच्चों को बचाने के लिए मां बीच में आईं तो हिमांशु ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

नशा और मानसिक स्थिति पर सवाल

पीड़ित पिता अरुण कुमार का कहना है कि उनका छोटा भाई हिमांशु शराब का आदी है और मानसिक रूप से भी अस्थिर रहता है। परिजनों के मुताबिक, नशे से दूर रखने के लिए उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, जिससे वह अक्सर चिड़चिड़ा और आक्रामक रहता था।

संपत्ति विवाद की आशंका

परिजनों ने यह भी बताया कि हिमांशु को यह गलतफहमी थी कि पैतृक संपत्ति पूरी तरह उसके बड़े भाई अरुण को मिल जाएगी। इसी बात को लेकर वह लंबे समय से नाराज चल रहा था। आरोपी की अभी शादी नहीं हुई है और वह गांव में यूं ही घूमता रहता था।

पुलिस की कार्रवाई

अरुण कुमार की तहरीर पर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया।

Published on:

13 Dec 2025 07:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / दिल दहला देने वाली वारदात: भाभी से विवाद के बाद चाचा बना हैवान, 3 साल की भतीजी की हत्या, भतीजे को छत से फेंका

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

