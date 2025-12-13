दिल दहला देने वाली वारदात: भाभी से विवाद के बाद चाचा बना हैवान, 3 साल की भतीजी की हत्या, भतीजे को छत से फेंका

UP Crime News Today: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव से गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मजदूरी पर गए अरुण कुमार के घर उस समय हड़कंप मच गया, जब उनके छोटे भाई हिमांशु की भाभी मंजू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक वारदात में बदल गया।