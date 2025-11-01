Patrika LogoSwitch to English

02 से 06 नवंबर तक चलेगा बारिश का दौर, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

Weather Forecast : पिछले 4-5 दिनों से बारिश का सिलसिला कुछ स्थानों पर लगातार जारी है। IMD के मुताबिक यूपी में अभी 4 दिन कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं आंधी-तूफान की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 01, 2025

बारिश के बीच गुजरती युवतियां।

बारिश के बीच गुजरती युवतियां, PC-ANI

नोएडा : यूपी में चक्रवात मोंथा के चलते कई दिनों से बारिश हो रही है। धान की कई सौ एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बे-मौसम की बरसात से काफी परेशान हैं। बारिश की वजह से रबी फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो रही है। फिलहाल, मौसम विभाग के मुताबिक अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 2-3-4-5-6 नवंबर को कई क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है।

बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार 2, 3, 4, 5, 6 नवंबर को कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बिजली और तेज हवाओं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति) के साथ तूफान की संभावना है; वहीं अगर तापमान की बात करें तो राज्य के कुछ इलाकों में तापमान में बदलाव संभव है और रात में ठंड बढ़ने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश

चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश औऱ हवाओं के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो सकती हैं।

इन जिलों में तेज बिजली चमकने की संभावना

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्तीनगर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।

यहां चलेंगी तेज हवाएं

सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

24 घंटे में इन इलाकों में हुई भारी बारिश

जालौन-96.5 मिमी, चुनार (मिर्जापुर)-95 मिमी, मिर्जापुर तहसील (मिर्जापुर)-85 मिमी, लालगंज (मिर्जापुर)-82 मिमी, अयोध्या (FMO)-71 मिमी, मिर्जापुर CWC (मिर्जापुर)-70 मिमी में बारिश दर्ज की गई।

मछुआरों के लिए अलर्ट

उत्तर कोकण तट के साथ-साथ और उसके निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में 1 नवंबर को, गुजरात तट के साथ-साथ और उसके निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में 1 से 2 नवंबर को, पूर्व-मध्य अरब सागर के कुछ दलों में, उत्तर-पूर्व अरब सागर के कई दलों में 1 नवंबर को न जाने की हिदायत दी गई है।

