02 से 06 नवंबर तक चलेगा बारिश का दौर, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

नोएडा : यूपी में चक्रवात मोंथा के चलते कई दिनों से बारिश हो रही है। धान की कई सौ एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बे-मौसम की बरसात से काफी परेशान हैं। बारिश की वजह से रबी फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो रही है। फिलहाल, मौसम विभाग के मुताबिक अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 2-3-4-5-6 नवंबर को कई क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है।