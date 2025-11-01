02 से 06 नवंबर तक चलेगा बारिश का दौर, तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

बारिश के बीच गुजरती युवतियां, PC-ANI
नोएडा : यूपी में चक्रवात मोंथा के चलते कई दिनों से बारिश हो रही है। धान की कई सौ एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बे-मौसम की बरसात से काफी परेशान हैं। बारिश की वजह से रबी फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो रही है। फिलहाल, मौसम विभाग के मुताबिक अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 2-3-4-5-6 नवंबर को कई क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार 2, 3, 4, 5, 6 नवंबर को कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बिजली और तेज हवाओं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति) के साथ तूफान की संभावना है; वहीं अगर तापमान की बात करें तो राज्य के कुछ इलाकों में तापमान में बदलाव संभव है और रात में ठंड बढ़ने की संभावना है।
चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश औऱ हवाओं के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो सकती हैं।
सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्तीनगर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।
सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
जालौन-96.5 मिमी, चुनार (मिर्जापुर)-95 मिमी, मिर्जापुर तहसील (मिर्जापुर)-85 मिमी, लालगंज (मिर्जापुर)-82 मिमी, अयोध्या (FMO)-71 मिमी, मिर्जापुर CWC (मिर्जापुर)-70 मिमी में बारिश दर्ज की गई।
उत्तर कोकण तट के साथ-साथ और उसके निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में 1 नवंबर को, गुजरात तट के साथ-साथ और उसके निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में 1 से 2 नवंबर को, पूर्व-मध्य अरब सागर के कुछ दलों में, उत्तर-पूर्व अरब सागर के कई दलों में 1 नवंबर को न जाने की हिदायत दी गई है।
नोएडा
उत्तर प्रदेश
