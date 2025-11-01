प्रभु सिमरन की ऐसी लागी लगन… 800 किलोमीटर से घर छोड़कर वृंदावन साध्वी बनने के लिए आ गईं तीन युवतियां

तीनों सहेलियों के परिजनों ने बताया कि उनका मन कृष्ण भक्ति में शुरू से ही रमता था। वे ज्यादातर भगवान कृष्ण के भजन गाती थीं और वीडियो को देखती रहती थी। इसके पहले वह द्वारिका में भी दर्शन कर चुकी हैं। इब उनके मन में मथुरा में कान्हा के दर्शन का मन हुआ। इसी के चलते तीनों युवतियां पालनपुर से करीब 800 किलोमीटर दूर मथुरा साबरमती एक्सप्रेस से पहुंच गईं। इसके बाद तीनों सहेलियों ने पहले वृंदावन जाकर कई मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद वे मथुरा जंक्शन पहुंची थीं।