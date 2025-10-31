Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला चेन स्नैचर, पुलिस ने जारी किया पोस्टर

मिर्जापुर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में जिले में होने वाली लूट और स्नैचिंग में शामिल अपराधियों के नाम और फोटो हैं। इस जारी पोस्टर में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का नाम भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 31, 2025

मिर्जापुर पुलिस ने जारी किया पोस्टर।

मिर्जापुर पुलिस ने जारी किया पोस्टर, PC- Police

मिर्जापुर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसे चौराहे पर लगाया गया है। इस पोस्टर में चेन स्नैचर और लुटेरों के नाम हैं। पोस्ट में एक नाम भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का भी है। इसके अलावा इस पोस्टर में तीन नाम और भी हैं। पुलिस ने मिर्जापुर में इन पोस्टरों को कई जगह पर लगाया है। वजह है कि चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को रोकना।

कछवा पुलिस ने अपराधियों की सूची जारी की है, कछवा जमुआ मार्ग के चौराहे पर पुलिस बूथ पर, थाने पर और मिशन तिराहा पर पोस्टर को लगाया गया है। फ्लेक्सी बोर्ड पर चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची लिखा हुई है। मझवां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची में आने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ है फोटो

भोनू सिंह ने अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के प्रोफाइल पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष लिख रखा है। यही नहीं भोनू सिंह की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी देखा जा सकती हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ,बीजेपी काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य के साथ कई भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है।

सपा ने भाजपा पर साधा निशाना

विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा घटना बीजेपी के लोग कर रहे हैं बदनाम विपक्ष हो रहा है। जनपद में हो या प्रदेश में हर जगह बीजेपी के लोग ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जब पुलिस इस तरह की तस्वीर जारी कर रही है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया की पिछले 15 वर्षों के दौरान चैन स्नैचिंग, चोरी और लूट के मामले में आरोपियों का सत्यापन कराकर आम जनता को जागरूक करने के लिए इनका जगह जगह फोटो फ्लेक्सी बोर्ड लगवाया जा रहा है। ताकि पुनः इस प्रकार का अपराध न करें सके।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम नहीं इन लोगों ने मंदिर पर लिखा था, ‘आई लव मोहम्मद’, दंगा भड़काने की थी साजिश
अलीगढ़
पुलिस ने 4 हिंदू लड़कों को किया गिरफ्तार।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 01:58 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला चेन स्नैचर, पुलिस ने जारी किया पोस्टर

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक घर में मिली तीन लाशें, मां ने दो बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंस कर मार डाला, फिर लगाई फांसी

Mirzapur murder
मिर्जापुर

दिवाली पर यहां जलता है सिर्फ 1 दिया; पूरे गांव में सिर्फ अंधेरा; आखिर क्यों क्षत्रिय परिवार ऐसा करता है?

मिर्जापुर

‘मैं ही क्यों करूं दिवाली की सफाई और लोग भी तो हैं’… जब पड़ी फटकार तो टॉवर पर चढ़ गई बेटी

मिर्जापुर

नवरात्रि खत्म पार्टी शुरू… महफिल सजी फिर हुआ विवाद, दोस्त ने ही साथी को मार डाला

मिर्जापुर

Mirzapur : क्रेटा कार अनियंत्रित होकर हाइवे पर खड़े गोवंशो को रौंदते हूए घर में घुसी, 6 गोवंशो की मौके पर मौत

Mirzapur,
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.