भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला चेन स्नैचर, पुलिस ने जारी किया पोस्टर

विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा घटना बीजेपी के लोग कर रहे हैं बदनाम विपक्ष हो रहा है। जनपद में हो या प्रदेश में हर जगह बीजेपी के लोग ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जब पुलिस इस तरह की तस्वीर जारी कर रही है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं।