भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला चेन स्नैचर, पुलिस ने जारी किया पोस्टर

मिर्जापुर पुलिस ने जारी किया पोस्टर
मिर्जापुर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसे चौराहे पर लगाया गया है। इस पोस्टर में चेन स्नैचर और लुटेरों के नाम हैं। पोस्ट में एक नाम भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का भी है। इसके अलावा इस पोस्टर में तीन नाम और भी हैं। पुलिस ने मिर्जापुर में इन पोस्टरों को कई जगह पर लगाया है। वजह है कि चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को रोकना।
कछवा पुलिस ने अपराधियों की सूची जारी की है, कछवा जमुआ मार्ग के चौराहे पर पुलिस बूथ पर, थाने पर और मिशन तिराहा पर पोस्टर को लगाया गया है। फ्लेक्सी बोर्ड पर चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची लिखा हुई है। मझवां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची में आने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
भोनू सिंह ने अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के प्रोफाइल पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष लिख रखा है। यही नहीं भोनू सिंह की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी देखा जा सकती हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ,बीजेपी काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य के साथ कई भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है।
विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा घटना बीजेपी के लोग कर रहे हैं बदनाम विपक्ष हो रहा है। जनपद में हो या प्रदेश में हर जगह बीजेपी के लोग ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जब पुलिस इस तरह की तस्वीर जारी कर रही है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं।
मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया की पिछले 15 वर्षों के दौरान चैन स्नैचिंग, चोरी और लूट के मामले में आरोपियों का सत्यापन कराकर आम जनता को जागरूक करने के लिए इनका जगह जगह फोटो फ्लेक्सी बोर्ड लगवाया जा रहा है। ताकि पुनः इस प्रकार का अपराध न करें सके।
मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश
