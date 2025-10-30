मुस्लिम नहीं इन लोगों ने मंदिर पर लिखा था, ‘आई लव मोहम्मद’, दंगा भड़काने की थी साजिश

एसएसपी जादौन ने बताया, 'यह पूरी घटना एक जन्मदिन पार्टी के दौरान रची गई साजिश का हिस्सा थी। आरोपी युवक खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन गहन जांच में सारी कड़ियां जोड़ते ही सच सामने आ गया।' पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस षड्यंत्र से इलाके का माहौल खराब होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन, जल्द कार्रवाई की वजह से स्थिति नियंत्रण में आ गई।