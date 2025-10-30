कोई चंदा भी तो नहीं देता…चाचा को कैसे देते हेलीकॉप्टर, बिहार में स्टार प्रचारक बनाने के सवाल पर दिया जवाब

अखिलेश यादव सैदपुर के रामपुरमांझा में सपा विधायक अंकित भारती की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। ​​​​अंकित भारती ने नैनीताल में 16 अक्टूबर को MBA छात्रा अंबिका मित्तल के साथ शादी की थी। अंबिका मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। वो पिता के साथ कारोबार संभालती हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया।