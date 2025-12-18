Ghazipur News: ढाबे में खाने की प्लेट में निकला मरा चूहा, एफएसडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार मुहम्मदाबाद क्षेत्र के कुछ लोग यात्रा के दौरान भोजन करने के लिए सम्राट ढाबा पर रुके थे। ग्राहकों ने खाने के साथ दही का ऑर्डर दिया था। जब वेटर ने दही परोसी तो प्लेट में मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। यह देखकर ग्राहकों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बना लिया।