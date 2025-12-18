Ghazipur News: ढाबे में खाने की प्लेट में निकला मरा चूहा, एफएसडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Ghazipur news
Ghazipur News: गाजीपुर जनपद में खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वाराणसी–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सम्राट ढाबा में परोसे गए खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना से ढाबे पर खाना खा रहे ग्राहक हैरान रह गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार मुहम्मदाबाद क्षेत्र के कुछ लोग यात्रा के दौरान भोजन करने के लिए सम्राट ढाबा पर रुके थे। ग्राहकों ने खाने के साथ दही का ऑर्डर दिया था। जब वेटर ने दही परोसी तो प्लेट में मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। यह देखकर ग्राहकों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बना लिया।
पीड़ितों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दही की प्लेट में मरा हुआ चूहा दिखाई दे रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की।
एफएसडीए की टीम मौके पर पहुंची और सम्राट ढाबा की गहन जांच की। जांच के दौरान साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रखरखाव और स्वच्छता मानकों में गंभीर खामियां पाई गईं। कई नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद एफएसडीए ने ढाबे को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया।
अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और गुणवत्ता के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल, ढाबे को बंद कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस घटना के बाद हाइवे किनारे स्थित ढाबों और होटलों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, वायरल वीडियो के चलते प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है।
गाजीपुर
उत्तर प्रदेश
