मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना- कहा- ‘ना 9 मन गेहूं होई, ना राधा गंवने जाइहें, ना सरकार बनेगी, ना 40 हजार दे पाएंगे

Omprakash Rajbhar: गाजीपुर में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। महिलाओं को 40 हजार रुपये देने के सपा के वादे पर कटाक्ष करते हुए राजभर ने कहा कि न तो सरकार बनेगी और न ही यह वादा पूरा हो पाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सत्ता में ही नहीं हैं, वे पैसा कहां से देंगे—क्या अपने पास से देंगे?