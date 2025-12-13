मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना- कहा- ‘ना 9 मन गेहूं होई, ना राधा गंवने जाइहें, ना सरकार बनेगी, ना 40 हजार दे पाएंगे

Omprakash Rajbhar, Pc: Patrika
Omprakash Rajbhar: गाजीपुर में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। महिलाओं को 40 हजार रुपये देने के सपा के वादे पर कटाक्ष करते हुए राजभर ने कहा कि न तो सरकार बनेगी और न ही यह वादा पूरा हो पाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सत्ता में ही नहीं हैं, वे पैसा कहां से देंगे—क्या अपने पास से देंगे?
इस दौरान ओपी राजभर ने COVID सिरप मामले में चल रही एसआईटी जांच का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और आरक्षण को लेकर राजभर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों की मतदाता सूची लोकसभा और विधानसभा चुनावों से अलग होती है। ऐसे में आरक्षण और मतदाता सूची की प्रक्रिया भी अलग-अलग स्तर पर तय की जाती है।
अपनी पार्टी की आगे की रणनीति पर बड़ा ऐलान करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि सुभासपा आगामी पंचायत चुनाव एनडीए से अलग लड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा के साथ ही गठबंधन में रहेगी।
राजभर ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों की राजनीति और रणनीति अलग होती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का प्रभाव साफ नजर आता है।
इसके साथ ही ओपी राजभर ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे सही मतदाताओं को जोड़ने और गलत प्रविष्टियों को हटाने में मदद मिलेगी।
