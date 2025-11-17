कौन हैं मुख्तार अंसारी की छोटी बहू फातिमा, जिनके साथ बेटे उमर ने रचाई शादी

मुख्तार के बेटे उमर की फातिमा से हुई शादी, PC- X
गाजीपुर : मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने निकाह कर लिया। यह समारोह पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था। मीडिया को इस आयोजन की खबर ही नहीं हुई। आज उमर अंसारी के निकाह का रिसेप्शन है। इस आयोजन में सपा के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है।
निकाह के समय उमर अंसारी काफी भावुक नजर आए। बता दें कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है तो वहीं मां अफशा अंसारी फरार हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी बेगम को पिता मुख्तार अंसारी की फोटो भी दिखाई। सूत्रों की मानें तो दिल्ली के अशोक लॉन में उमर अंसारी का निकाह हुआ है।
उमर अंसारी 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। उन पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगा था, जिसके कारण 3 अगस्त को लखनऊ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, और इसी खुशी के बीच परिवार ने निकाह का फैसला लिया। बड़े भाई अब्बास ने हर छोटी-बड़ी तैयारी को संभाला, जो परिवार की परंपरा के अनुरूप है।
उमर की जीवनसंगिनी फातिमा भी गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कस्बे की बेटी हैं। वह क्षेत्र के प्रसिद्ध कारोबारी मलिक मियां की नातिन हैं। मलिक मियां स्थानीय स्तर पर एक जाना-माना नाम हैं। खास बात यह है कि उमर और फातिमा एक-दूसरे को पहले से ही अच्छी तरह जानते थे, जिसने इस रिश्ते को और मजबूत आधार दिया।
