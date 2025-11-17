कौन हैं मुख्तार अंसारी की छोटी बहू फातिमा, जिनके साथ बेटे उमर ने रचाई शादी

उमर अंसारी 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। उन पर अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगा था, जिसके कारण 3 अगस्त को लखनऊ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, और इसी खुशी के बीच परिवार ने निकाह का फैसला लिया। बड़े भाई अब्बास ने हर छोटी-बड़ी तैयारी को संभाला, जो परिवार की परंपरा के अनुरूप है।